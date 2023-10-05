“الآن فعّال”رابط الاسكان الاجتماعي حجز الشقق.. ” كله يجهز ورقه ”+ شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

4 عرابط الاسكان الاجتماعي حجز الشقق نطرحه للمواطنين في السطور التالية حتى يتمكنون من الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي المُعلن عنها من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث يمكن للمواطن البدء في حجز شقة بعد تقديم كافة المستندات والشروط للحصول على الدعم المحدد من التمويل العقاري والصندوق الاجتماعي.

رابط الاسكان الاجتماعي حجز الشقق

يتم استخدام رابط الاسكان الاجتماعي للراغبين في حجز الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وهي شقق الاسكان الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط، عبر مجموعة من التعليمات والمتمثلة في الآتي:

توجيه محرك البحث إلى الرابط المخصص لبوابة الإسكان الاجتماعي.

تحديد مشروع الإسكان من قائمة الخدمات المتاحة بالواجهة الظاهرة.

كتابة جميع المعلومات الخاصة بالمستفيد ومن أهمها الاسم الرباعي، محل الإقامة، العمل ونوعه وجهة العمل، الرقم القومي، الراتب وغيرها من المعلومات.

الضغط على تقديم طلب الحجز ولكن في البداية يجب رفع جميع المستندات اللازمة وفق الشروط المحددة من سكن لجميع المصريين.

يجب تقديم الإقرار المرفق مع كراسة الشروط موقعاً بخط واضح، مع تقديم إيصال بمقدم الحجز وجميع المصاريف اللازمة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

ينبغي أن يكون المتقدم من أجل الحصول على الوحدات السكنية مصري الجنسية.

يشترط التقديم في المكان المقيم به أو وفقًا لمحل العمل.

يشترط أن يتراوح العمر بين 21 وحتى 50 عام وبالنسبة للمتقاعدين يمكن التقديم حتى عمر 75 عام.

ينبغي ألا يكون المتقدم قد استفاد من وحدات الإسكان الاجتماعي من قبل.

أرقام التواصل مع الإسكان الاجتماعي

قد يسعى المتقدم للحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي لمعرفة أرقام التواصل مع الإسكان الاجتماعي للحصول على إجابة لكافة الأسئلة، وقد عين الصندوق الاجتماعي أرقام لتواصل المواطنين وذلك على الأرقام التالية،1188 ، 5777 من الهواتف المحمولة، 090071117 من الخطوط الأرضية.