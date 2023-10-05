600 أم 300 جنيه؟ حقيقة زيادة المعاشات 600 جنيه.. “صلاة النبي أحسن ”

زيادة المعاشات 600 جنيه هي اخر تحديثات زيادة المعاشات، وذلك وفقاً للقرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمعمم على جميع أصحاب المعاشات دون استثناء، وذلك لتمكين هذه الفئة من العيش بشكل كريم ومواجهة احتياجاتهم المعيشية المختلفة، فمتى تُطبق هذه الزيادة وما هي آلية ذلك، هذا ما سنطرحه عبر ما يلي من سطور.

زيادة المعاشات 600 جنيه

بعد قرار زيادة المعاشات بقيمة 300 جنيه تم تأجيل هذه الزيادة ليتم صرفها مع معاش شهر نوفمبر على الرغم من أن الزيادة المقررة كان من المعتزم صرفها مع معاش شهر أكتوبر، ونتيجة لذلك سيتم صرف الزيادة المخصصة لشهر أكتوبر والزيادة المخصصة لشهر نوفمبر مع راتب شهر نوفمبر، وهي بواقع 600 جنيه يتم صرفها مع المعاش بأثر رجعي.

قرارات جديدة للرئيس السيسي

جاءت هذه الزيادة ضمن عدد من الزيادات المحددة في قرارات السيسي منها زيادة حد الرواتب للدرجة السادسة لأربعة آلاف جنيه عوضاً عن 3500 جنيه، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب، وعدة قرارات أخرى منها مبادرة البنك الراعي لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين المتعثرين مع المصرف.

وقد تم إعفائهم من دفع غرامات والفائدة الناتجة عن تأخر تسديد الأقساط التابعة للهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير وصولاً إلى آخر العام 2024 على أقصى تقدير، فضلاً عن زيادة دعم تكافل وكرامة بقيمة 15% بالنسبة للأسر المستحقة التي بلغ عددها خمسة مليون أسرة، وبدل التكنولوجيا الخاصة بالصحفيين المسجلين بنقابة الصحفيين.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

اوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه من المقرر البدء في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر 2023 بدءًا من يوم الأحد الموافق الأول من الشهر الميلادي لكن بدون الزيادة المقررة والتي تم تأجيل صرفها إلى شهر نوفمبر بأثر رجعي.