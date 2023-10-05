هتاخد فلوس زيادة.. تعديل مكافأة نهاية الخدمة وأهم شروط استحقاق المكافأة/ بشرى للموظفين

تعديل مكافأة نهاية الخدمة من الموضوعات التي احتلت اهتمام كبير من الحكومة بعد الضوابط المتعلقة بعمر التقاعد، والحالات الخاصة بمد عمر التقاعد على المعاش بعد 60 عام والتي وردت في قانون العمل الجديد، والذي يقتضي بوجوب بلوغ العامل عمر الستين حتى يتمكن من استحقاق المعاش بما يعادل راتب نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل الخمسة الأولى، والحصول على راتب شهر عن كل عام من الأعوام التالية.

تعديل مكافأة نهاية الخدمة

الضوابط التي جاءت في قانون العمل الجديد اشتملت على تعديل مكافأة نهاية الخدمة، وذلك على النحو التالي:

يجب بلوغ عمر 60 عام حتى يتقاعد الموظف على المعاش، ويمكن لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل إنهاء عقد العمل بعد بلوغ 60 عام إذا لم يكن عقد ذو مدة محددة.

يتم تطبيق الأحكام الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص عمر استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وعمر استحقاق المعاش، ويجوز للموظف الاستمرار بالعمل بعد عمر 60 لاستكمال المدة المحددة للاستحقاق.

يتم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات العمل منذ عمر 18 عام.

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر راتب كان يحصل عليه العامل، أو العامل المتدرج تبعاً لكل حالة.

يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بشكل مستحق عند الوفاة طبقاً للأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، والمطبق على جميع العاملين المؤمن عليهم في هيئة التأمينات الاجتماعية القومية.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

يستحق العامل الحصول على مكافأة أيا كانت مدة الخدمة الخاصة به.

يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش.

يستحق العامل الحصول على المكافأة المنصوص عليها القانون عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر.