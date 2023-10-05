“4 فئات مستحقة”.. فئات مسموح لها إضافة المواليد في التموين+ طريقة الاضافة/ الفرحة مش سايعة الناس

فئات مسموح لها إضافة المواليد فى التموين هي الفئات التي تم الإعلان عنها من وزارة التموين والتي يرأسها الدكتور علي مصيلحي، حيث أنه بإمكان بعض الفئات تقديم طلُب لاضافة المواليد على البطاقة التموينية للاستفادة من المزيد من الدعم للمواليد الغير مشمولين في البطاقة التموينية، والحصول على عدد السلع المحددة لجميع الأفراد المُسجلين ببطاقة التموين.

فئات مسموح لها إضافة المواليد في التموين

إضافة المواليد في التموين مقصور على بعض الفئات التي بإمكانها إدراج المواليد على البطاقات التموينية، وهي التعليمات التي يتبعها جميع المكاتب التموينية، وقد اشتملت على أربعة من الفئات، وتتضمن هذه الفئات ما يلي:

جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومن تتحقق بهم ضوابط الاستفادة من هذا البرنامج.

الأرامل.

المطلقات.

يسمح بإضافة ابناء الأسر الحاضنة إلى البطاقات التموينية بشرط ألا يقل العمر عن أربعة سنوات.

المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين

وفق تصريحات المصادر المسؤولة في وزارة التموين فإن إضافة المواليد على البطاقات التموينية أمر لا يمكن القيام بها إلكترونياً، حيث ينبغي تقديم طلب بالإضافة بشكل يدوي لمكتب التموين المسجل به صاحب البطاقة وذلك في نفس المحافظة التي تم استخراج البطاقة التموينية منها.

حيث يتم في الوقت الحالي جمع جميع الطلبات الخاصة بالفئات الراغبة في إضافة المواليد والبدء في مراجعة بياناتها للتأكد من توافر ضوابط الاستحقاق أو عدم توافرها، وبعدها سيتم إرسال الطلبات إلى ديوان وزارة التموين لمراجعتها ثم البدء في إجراءات التنفيذ التي لم تتحدد حتى الآن.