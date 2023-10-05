“احداث نارية ساخنة”.. موعد عرض الجزء الخامس مسلسل عثمان 131+ تردد قناة ATV التركية الناقلة للمسلسل

ينتظر الملايين من المواطنين في تركيا وكافة أرجاء الوطن العربي موعد طرح الجزء الخامس مسلسل عثمان 131 وهي الحلقة التي من المتوقع أن تحصل على نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، لاسيما بعد طرح البرومو التشويقي الخاص بعرض الجزء الخامس من المسلسل التاريخي.

الجزء الخامس مسلسل عثمان 131

تم الإعلان من قبل الشركة المنتجة بعد عن موعد بدء الجزء الخامس مسلسل عثمان 131، ومن المقرر أن يتم البدء في العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من شهر أكتوبر وذلك من خلال شاشة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

يتوقع أن يشهد المسلسل أحداثًا هامًا وظهر في البرومو الخاص به زوجة السيد عثمان وهي تحكي حلم مفزع للغاية وهو حفر قبر السيدة حليمة، ويتوقع فقدان الأسرة العثمانية أحدى السيدات التي لها دورًا كبيرًا في تأسيس وتاريخ الدولة.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

وفقًا لما تم الإعلان عنه فإنه من المقرر بدء الجزء الخامس من المسلسل في تاريخ 4/10/2023 الموافق يوم الأربعاء عبر القناة التركية ويمكنك ضبط التردد كالآتي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات يأتي برقم 10796.

ويتوفر التردد بمعدل ترميز 27500.

وتأتي القناة بمعامل تصحيح للخطأ 5/6.

وتتوفر بمعامل استقطاب أفقي.

حيث أن القناة تتوفر بجودة SD.

تردد قناة Atv اي تي في على القمر الصناعي تركسات

تتوفر القناة بتردد 11628

وبمعامل استقطاب 27500

وتتوفر بمعامل ترميز عمودي.

كما تأتي القناة على القمر الصناعي أسترا

تردد 11243

ومعامل استقطاب 27500

وبمعدل استقطاب عمودي.

يمكنك الآن ضبط تردد القناة والاستعداد من أجل مشاهدة مجموعة من الحلقات المثيرة حول تأسيس الدولة العثمانية والصراعات التي تمر بها.