“اقترب الميعاد”ملحق الوجبة الخامسة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.. منصة مظلتي umbrella من وزارة العمل 2023

تم الإعلان من قبل السيد أحمد الاسدي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالعراق عن ملحق الوجبة الخامسة المشمولين بالإعانة الاجتماعية وذلك من أجل تقديم أقصى استفادة وشمول عدد أكبر من بين المتقدمين، وذلك للمستحقين للدعم المادي من أجل ضمان حياة كريمة لهم وتخفيف الأعباء عليهم.

إطلاق ملحق الوجبة الخامسة المشمولين بالرعاية الاجتماعية

صرح الأسدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أن ملحق الوجبة الخامسة من برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية سوف ينطلق في اليومين المقبلين وذلك بمحافظات ميسان وصلاح لديون وكركوك وديالي، ومن ثم سوف تشمل باقي المحافظات المؤهل للحصول على الإعانة والتي يتم تقديمها من قبل الحكومة العراقية، للاسر من ذوات الدخل المتوسط والمحدود لضمان توفير حياة كريمة لهم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة بغداد والمحافظات

نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تم إطلاق اسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة والذين تنطبق عليهم الشروط كافة.

ويمكن أن يتم الاستعلام عن الأسماء من خلال الدخول إلى رابط وزارة العمل أو عن طريق رابط منصة مظلتي ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة حتى تستطيع تحميل كشف الأسماء.

ما هي الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية