“علاوة خاصة 80% للمعاشات ” الحكومة تُصدر قرار عاجل لجميع المتقاعدين بشأن الزيادة.. ابسط يا سيدي

ينتظر الآلاف من كبار السن صدور القرار النهائي حول دعوى علاوة خاصة 80% للمعاشات، وهي الدعوى المحالة من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات من أجل تدبير الحكومة الموارد المالية اللازمة من أجل صرف المبالغ المستحقة لأصحاب العلاوات الخمسة.

علاوة خاصة 80% للمعاشات

قضت المحكمة بندب خبير وذلك من أجل احتساب المبالغ المستحقة للمعاشات بنسبة 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تنضم إلى معاش الأجر المتغير وذلك منذ يوليو 1987 وحتى آخر علاوة مستحقة التسوية ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي وقت الخروج على المعاش وذلك وفقًا لما جاء في أسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا والذي صدر بتاريخ 21/2/2029.

تلك الدعوى التي حملت رقم 37386 والمقامة ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

بناءًا على قرار المحكمة الإدارية العليا فإنه يتوقع أن يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الصادر لهم حكم نهائي في الفترة من يناير إلى يونيو 2024 على أربعة مراحل وهي كالآتي:

سوف يتم صرف المرحلة الأولى في شهر يناير من عام 2024 والتي تشمل نسبة 25% من المستحقين.

المرحلة الثانية والتي تشمل 25% من المستحقين من المقرر صرفها في شهر مارس 2024.

تصرف المرحلة الثالثة من العلاوات الخمسة في شهر مايو 2024 بنسبة 25% من المستحقين.

المرحلة الرابعة والأخيرة تصرف في شهر يونيو من عام 2024.

لكن يشترط أن يكون صاحب المعاش قد أكمل مدة الاشتراك في نظام التأمين لمدة لا تقل عن 20 عامًا مع استكمال مدة اشتراك إضافية لا تقل عن خمسة سنوات.