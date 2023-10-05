” التجار طلعوا بيشتغلونا ” سعر السكر في التموين شهر أكتوبر + اعرف حقك في مخصصات التموين لهذا الشهر بعد الزيادة
هل تم زيادة سعر السكر في التموين شهر أكتوبر بالتزامن مع ارتفاعه سعره في الأسواق، يعد هذا السؤال من بين الأسئلة التي تشغل بال المواطنين المستفيدين من النظام التمويني، لاسيما في ظل الزيادة السريعة التي شهدها سعر السوق والذي وصل إلى 40 جنيهًا في بعض المناطق.
سعر السكر في التموين شهر أكتوبر
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحي أن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، كما أن الوزارة تسعى من أجل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
أما حول سعر السكر في التموين شهر أكتوبر جاء كما هو دون زيادة عند سعر 12.6 جنيه للكيلو الواحد، وأن يحق لكل بطاقة تموينية يبلغ عدد افرادها 4 أفراد أو أكثر صرف حتى 6 كيلو جرام.
أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023
اوضحت وزارة التموين أنه لا تغيير في أسعار السلع المضافة إلى النظام التمويني لشهر أكتوبر وجاءت الأسعار المعلنة كالآتي:
- سعر السكر المعبأة وزن 1 كيلو: 12.60 جنيه.
- سعر عبوة زيت خليط وزن 800 مللي: 30 جنيهًا.
- سعر الدقيق وزن 1 كيلو: 18 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم: 13 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم: 6.50 جنيه.
- سعر عبوة عبوة اللبن الجاف وزن 125 جم: 25.50 جنيه.
- سعر عبوة الطحينة البيضاء وزن 140 جرام: 3.75 جنيه.
- سعر عبوة المربى وزن 350 جرام: 16 جنيهًا.
- سعر عبوة التونة المفتتة وزن 140 جرام: 18 جنيهًا.
- سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن 125 جرام: 4.5 جنيه.
- سعر عبوة الفول المعبأة وزن 500 جرام: 9 جنيهات.
- سعر عبوة المسلى وزن 800 جرام: 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جرام: 21 جنيهًا.
- سعر الصلصة المعبأة وزن 300 جم: 8 جنيهات.
- سعر كيس الملح وزن 300 جم: 1.25 جنيه.
- سعر عبوة الشاي ناعم وزن 40 جرام: 5 جنيهات.
- سعر مسحوق الغسيل وزن 125 جم: 3 جنيهات.