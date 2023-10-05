” التجار طلعوا بيشتغلونا ” سعر السكر في التموين شهر أكتوبر + اعرف حقك في مخصصات التموين لهذا الشهر بعد الزيادة

هل تم زيادة سعر السكر في التموين شهر أكتوبر بالتزامن مع ارتفاعه سعره في الأسواق، يعد هذا السؤال من بين الأسئلة التي تشغل بال المواطنين المستفيدين من النظام التمويني، لاسيما في ظل الزيادة السريعة التي شهدها سعر السوق والذي وصل إلى 40 جنيهًا في بعض المناطق.

سعر السكر في التموين شهر أكتوبر

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحي أن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، كما أن الوزارة تسعى من أجل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

أما حول سعر السكر في التموين شهر أكتوبر جاء كما هو دون زيادة عند سعر 12.6 جنيه للكيلو الواحد، وأن يحق لكل بطاقة تموينية يبلغ عدد افرادها 4 أفراد أو أكثر صرف حتى 6 كيلو جرام.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

اوضحت وزارة التموين أنه لا تغيير في أسعار السلع المضافة إلى النظام التمويني لشهر أكتوبر وجاءت الأسعار المعلنة كالآتي: