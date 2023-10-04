يافرحتهم ياهناهم زقططو من الفرحة..”30 ألف جنيه”منحة الأرامل من وزارة التضامن+ الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مستورة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم العديد من المساعدات للمرأة المصرية المعيلة ما بين المطلقات والأرامل وعلى رأس هذه البرامج مشروع ” مستورة” والذي يهدف إلى تمويل السيدة بمبلغ تصل قيمته إلى 30 ألف جنيه، وسوف نخبرك أكثر حول منحة الأرامل من وزارة التضامن من خلال هذا المقال.

مشروع تمويل المرأة المصرية مستورة

مستورة هو أحد المبادرات الرئاسية والتي جاءت من خلال توقيع بروتكول مشترك ما بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر من أجل دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وإتاحة التمويل اللازم من أجل مشروعاتها.

يصل مبلغ التمويل المقدم من قبل التضامن الاجتماعي إلى 30 ألف جنيه ويتم السداد على فترة تصل إلى 24 شهرًا.

شروط الحصول على منحة الأرامل وزارة التضامن

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها في السيدة المتقدم للحصول على القرض وهي كالآتي:

يجب أن يتراوح العمر ما بين 21 وحتى 60 عام.

تتراوح قيمة المنحة أو مبلغ التمويل المقدم ما بين 4 إلى 30 ألف جنيه.

يشترط أن تكون السيدة مصرية الجنسية.

تقديم عروض أسعار ودراسة جدوى حول مستلزمات المشروع، كما ينبغي ان تكون السيدة حسنة السمعة وذلك من خلال الاستعلام الميداني الذي يتم عنها.

يجب العلم أن مدة سداد التمويل هي 24 شهر بدون عائد بمصاريف إدارية تبلغ قيتها 7% مقدمًا و3.5 سنويًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مستورة