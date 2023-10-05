أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة رقم 5 بي دي اف 2023 عبر منصة مظلتي العراقية التي تمثل محور انتباه العديد من المستفيدين تغطي هذه الدفعة أكثر من مليون و900 ألف أسرة وتتجاوز القيمة الإجمالية للرعاية الاجتماعية المقدمة 400 مليار دينار عراقي إذا كنتم من المستحقين لهذه المساعدة المالية ينصح بشدة بمتابعة كشوفات الدفعة رقم 5 عبر منصة مظلتي العراقية الرسمية يمكنكم الوصول إلى الكشوفات والتحقق من استحقاقكم من المساعدة المالية عبر الرابط المتاح على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة رقم 5

في سياق الرعاية الاجتماعية تعتبر الوجبة الخامسة واحدة من البرامج والخدمات المقدمة للأفراد والعائلات الذين يعانون من مستوى دخل منخفض وفقر تعرف الوجبة الخامسة أيضًا بأسماء مختلفة في العديد من الدول مثل المساعدة الغذائية العاجلة أو البرنامج الغذائي التكميلي هدف هذه الوجبة هو توفير تغذية صحية ومتوازنة للأفراد الذين يجدون صعوبة في تأمين الغذاء الكافي لأنفسهم وعائلاتهم.

تعتبر هذه الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية الأكبر من نوعها في العراق حيث تشمل أكثر من مليون و900 ألف أسرة وتبلغ القيمة الإجمالية للرعاية الاجتماعية المخصصة لهم أكثر من 400 مليار دينار عراقي.

خطوات الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الآن الوصول بسهولة إلى أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023 من خلال منصة مظلتي الإلكترونية يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط [https://spa.gov.iq/umbrella/].

اضغط على الرابط المخصص للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023.

سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على ملفات بصيغة PDF تحتوي على أسماء الوجبة الخامسة والأخيرة.

يمكنك تحميل هذه الملفات وفتحها للبحث عن الأسماء التي تهمك.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تأتي استجابةً للإقبال الكبير على هذا الإعلان المهم وتعكِس هذه الجهود التزام الحكومة العراقية بتقديم الرعاية والدعم للفئات المحتاجة في البلاد وتعزز من روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع لذا نشجع الجميع على الاستفادة من هذه الخدمة للتحقق من استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.