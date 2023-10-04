إلى متى يستمر الدعم في حساب المواطن 1445؟ .. خدمة المستفيدين تبشر المواطنين بالأوامر الملكية الجديدة

مستفيدي برنامج حساب المواطن يتساءلون في الوقت الحالي إلى متى يستمر الدعم في حساب المواطن 1445؟ حيث مفترض أن الدعم الإضافي هذا قد انتهى في الوقت الحالي، حيث آخر تمديد هو شهر سبتمبر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى ينتهي الدعم وكم الراتب بالدعم الإضافي؟ هذا ما سنوضحه فكونوا معنا.

إلى متى يستمر الدعم في حساب المواطن 1445؟

حسب ما أعلنه الأمر الملكي السابق من سمو الملك سلمان، فإن الدعم الملكي ينتهي بعد دفعة شهر سبتمبر، أي دفعة شهر أكتوبر القادمة من الدعم سوف تنزل للمستفيدين بدون هذه الزيادة، حيث التي هي زيادة نسبة 70% على المعاش الأساسي للمستفيدين، ولم يتم التجديد لصرف الزيادة أو تمديد العمل بها، ومقرر أن آخرها كان بشهر سبتمبر، وفي انتظار الأمر من الملك سلمان بشكل نهائي، سواء الدعم انتهي أم ما زال قائم للمستفيدين، ولكن المؤكد الآن أنه انتهى دون تمديد.

كم يكون حساب المواطن بالدعم الإضافي؟

وضحنا لكم إلى متى يستمر الدعم في حساب المواطن 1445؟ حيث هو انتهى ولن يستمر مجددًا بناء على آخر تصريح ملكي، وبالنسبة لقيم المعاش فهي بالدعم وبدونها كما على النحو التالي، مع العلم أنه يمكن حساب الراتب من خلال الحاسبة التقديرية على موقع البوابة وحساب الدعم للأسرة: