جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر اكتوبر حيث يشهد الشهر الجديد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث يتوقعون بفارغ الصبر الإعلان عن أسعار الوقود لشهر أكتوبر تعتبر هذه الأسعار من أهم الإعلانات التي يقدمها الحكومة السعودية شهريًا من خلال شركة أرامكو وذلك بناءً على توجيهات الجهات المختصة.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر اكتوبر

كما هو معتاد في المملكة العربية السعودية يترقب المواطنون والمقيمون بفارغ الصبر إعلان جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر اكتوبر يتم الإعلان عن أسعار البنزين من قبل شركة أرامكو السعودية في العاشر من كل شهر ميلادي يتم ذلك بعد إجراء المراجعة الدورية للأسعار لتحديد جدول الأسعار الجديدة لمختلف أنواع الوقود في البلاد وتطبق أسعار شهر أكتوبر اعتبارًا من الحادي عشر من الشهر نفسه حتى الآن يستمر العمل بأسعار الوقود الخاصة بشهر سبتمبر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية هذه الأسعار تطبق في مختلف المدن وفي محطات الوقود المختلفة.

أسعار البنزين في السعودية لشهر اكتوبر

سعر لتر البنزين في المملكة العربية السعودية شهد تغييرًا خلال الفترة الأخيرة في شهر سبتمبر حيث بلغ سعر لتر البنزين نوع 95 حوالي 2.33 ريال سعودي بينما بلغ سعر لتر البنزين نوع 91 حوالي 2.18 ريال سعودي وهذا يعكس التحديثات الشهرية التي تقوم بها شركة أرامكو السعودية بناءً على توجيهات الجهات المختصة.

من ناحية أخرى شهدت أسعار الديزل في السعودية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بالأشهر السابقة وبذلك بلغ سعر لتر الديزل في السعودية لشهر سبتمبر حوالي 0.75 ريال سعودي أي ما يعادل 75 هللة هذا الارتفاع في أسعار الديزل يعكس التغييرات في أسعار النفط العالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود في المملكة.