رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة برتبة “جندي – عريف” بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa
رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة حيث أنه يمكن للمهتمين التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف قامت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن هذه الفرص الوظيفية الهامة عبر معهد المباحث العامة يمكن للرجال فقط التقديم لشغل وظائف عسكرية في مختلف مناطق المملكة هذه الوظائف توفر فرصًا ممتازة للشباب السعوديين الذين يسعون إلى الانضمام إلى القوات العسكرية وتقديم خدماتهم للوطن.
التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة
تم فتح باب التقديم اليوم في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا الموافق الأحد الأول من أكتوبر عام 2023م سيتاح هذا الفرصة لمدة خمسة أيام حتى يكون آخر موعد للتقديم في الخامس من شهر جمادى الآخرة.
إذا كنت ترغب في التقديم لهذه الفرصة يمكنك القيام بذلك من خلال الرابط الإلكتروني الموجود في الإعلان سنوضح الآن كيفية إتمام عملية التسجيل على موقع أبشر للأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة من قبل وزارة الداخلية العراقية.
رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة
إذا كنت مهتمًا بالتقديم لوظائف المباحث العامة لعام 1445 – 2023 فإليك الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في هذه العملية:
- يمكنك الوصول إلى منصة أبشر للتوظيف عبر الإنترنت رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة.
- بمجرد الوصول إلى المنصة، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت لا تملك حسابًا بعد يمكنك إنشاء واحد بسهولة.
- بمجرد تسجيل الدخول ابحث عن قسم “الوظائف المتاحة” واضغط عليه.
- ستجد قائمة بأقسام مختلفة للوظائف اختر الوظائف العسكرية أو ما يماثلها.
- قم بتصفح الوظائف المعروضة واختر الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك واهتماماتك.
- يجب عليك قراءة جميع الشروط والأحكام المطلوبة للوظيفة المحددة والتأكد من موافقتك عليها.
- قد يطلب منك ملء نموذج بيانات شخصية وتحميل المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية.
- بعد ملء البيانات وتحميل المستندات قم بالضغط على زر تقديم الطلب.