رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة حيث أنه يمكن للمهتمين التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف قامت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن هذه الفرص الوظيفية الهامة عبر معهد المباحث العامة يمكن للرجال فقط التقديم لشغل وظائف عسكرية في مختلف مناطق المملكة هذه الوظائف توفر فرصًا ممتازة للشباب السعوديين الذين يسعون إلى الانضمام إلى القوات العسكرية وتقديم خدماتهم للوطن.

التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة

تم فتح باب التقديم اليوم في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا الموافق الأحد الأول من أكتوبر عام 2023م سيتاح هذا الفرصة لمدة خمسة أيام حتى يكون آخر موعد للتقديم في الخامس من شهر جمادى الآخرة.

إذا كنت ترغب في التقديم لهذه الفرصة يمكنك القيام بذلك من خلال الرابط الإلكتروني الموجود في الإعلان سنوضح الآن كيفية إتمام عملية التسجيل على موقع أبشر للأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة من قبل وزارة الداخلية العراقية.

رابط التقديم في وظائف المباحث العامة 1445 لطلاب شهادة الثانوية العامة

إذا كنت مهتمًا بالتقديم لوظائف المباحث العامة لعام 1445 – 2023 فإليك الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في هذه العملية: