رابط تحميل Grand Theft Auto الاصدار الاخير للاندرويد مجانا من جوجل بلاي هي واحدة من أشهر وأنجح سلاسل الألعاب في عالم ألعاب الفيديو تم تطوير هذه السلسلة الرائعة بواسطة شركة Rockstar Games الشركة المتخصصة في تطوير وإصدار الألعاب. تعتبر سلسلة GTA واحدة من أبرز الألعاب التي استمتع بها الشباب وعشاق الألعاب على مر السنوات.

رابط تحميل Grand Theft Auto الاصدار الاخير للاندرويد

سمع الكثيرون عن سلسلة GTA ولعبوا بها في طفولتهم تمتاز هذه السلسلة بكونها ألعابًا لعالم مفتوح مما يعني أن اللاعب يمكنه التجول بحرية داخل المدينة والقيام بمجموعة متنوعة من المهام والأنشطة.

تضم سلسلة GTA العديد من الإصدارات المميزة والناجحة ومن بين هذه الإصدارات يعتبر جراند ثفت أوتو 5 واحدًا من أفضلها كانت هذه اللعبة في البداية متاحة لأجهزة الكمبيوتر والبلايستيشن والإكس بوكس فقط ولكن بسبب شعبيتها الكبيرة قامت الشركة المطورة بتوفير نسخة للهواتف المحمولة أيضًا مما جعل اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بها على مختلف الأجهزة.

تحميل لعبة Grand Theft Auto الاصدار الاخير

إذا كنت من محبي لعبة Grand Theft Auto وترغب في تجربتها على هاتفك الذكي بنظام Android بطريقة مجانية فإننا سنقدم لكم الخطوات لتحميل وتثبيت اللعبة عبر الرابط المباشر.