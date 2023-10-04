TOYOR ELJANAH تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار “من هنـــا” خطوات البرمجة بكل سهولة

تردد قناة طيور الجنة يبحث عنه الكثير من الأشخاص لما تقدمه من برامج وأغاني وعروض رائعة للأطفال، حيث تعد قناة طيور الجنة أحد أفضل القنوات التي تقدم محتوى للصغار يتناسب مع قيم المجتمع الشرقي الإسلامي وعاداته

تردد قناة طيور الجنة

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة يمكن من خلاله تحميل القناة وحفظها على الرسيفر وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد قناة طيور الجنة هو 11258

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

مميزات قناة طيور الجنة

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة طيور الجنة عن غيرها من القنوات التي تخص الأطفال الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي

يتم عرض أغاني تعليمية مسلية للأطفال.

يقوم الأطفال بأداء العروض التي يتم بثها على القناة، مما يجعلها أكثر متعة للصغار، لأنهم يشاهدون صغار بنفس أعمارهم.

قناة طيور الجنة محتواها خاص بالأطفال على مدار اليوم حيث يمكنك ترك طفلك يشاهدها باطمئنان.

تراعي القناة أساليب المجتمع الشرقي فلا تعرض للأطفال أي لفظ أو عرض لا يتناسب مع سنهم

تقوم بعرض برامج ومسابقات للصغار يستمتع الأطفال بمشاهدتها، وتساعدهم على التفكير وتنمي عندهم المهارات.

قناة طيور الجنة أحد أشهر قنوات الأطفال بالوطن العربي، والتي اشتهرت في وقت قصير بسبب ما تقدمه من أناشيد وعروض هادفة للأطفال.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على الرسيفر

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تنزيل وتحميل القناة على الرسيفر وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي