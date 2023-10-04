استقبل الآن “تردد أون تايم سبورت 2023” خطوات البرمجة على التليفزيون

واحدة من الترددات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والمواطنات وخصوصًا مشجعي كرة القدم هي تردد أون تايم سبورت 2023، حيث واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث المباريات بث مباشر على الشاشة دون انقطاع، حيث تقدم محتوى رياضي متميز للمواطنين في مصر والوطن العربي، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وطريقة تثبيته، فكونوا معنا.

تردد أون تايم سبورت 2023

تُعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم ببث المباريات على شاشتها، وبجانب البث الحي المباشر للمباريات تقوم بتقديم استديو تحليلي بعد كل مباراة، ويمكن بكل سهولة الاستمتاع بمحتوى القناة المتميز من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد هو 11861.

اتجاه الاستقطاب: الرأسي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة تثبيت تردد أون تايم سبورت 2023

وضحنا لكم الإحداثيات التي أعلنت عنها قناة أون تايم سبورت، ويمكن للمشاهدين تحميل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي: