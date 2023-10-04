ضبط واستقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 لمشاهدة كل جديد

يهتم العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك لهذا السبب يبحث الكثير منا عن تردد تلك القناة، فهي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات التي تعرض محتوى خاص بالطبيعة وعالم الحيوان أيضا ويهتم العديد من الأشخاص بهذا المجال في الوطن العربي ويبحثون عن التردد الجديد لما ينتشر عن تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في تلك الفترة الأخيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعد تلك القناة من أهم القنوات التي مقرها الرئيسي في أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة وهي قناة ذات جودة HD وتعرض برامج يعتبر محتواها بجزء كبير الحياة البرية والبحرية القاسية وكيفية تكيف الكائنات مع بعضها البعض فإن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد hd متوافر ومتاح على النايل سات، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بهذه القناة على النايل سات:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بها هو: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

خطوات تنزيل تردد الجديد للقناة

يوجد بعض الخطوات السهلة لتنزيل التردد الجديد للقناة، حيث إن تلك الخطوات تكون كما يلي: