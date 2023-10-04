تردد القنوات
اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2023
تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأشهر القنوات في كافة أنحاء الوطن العربي حيث تقدم القناة محتواها منذ العديد من السنوات ويتميز محتوى القناة بالتميز عن مختلف القنوات التي تهتم بعرض المحتوى الخاص بالطفل
تردد قناة طيور الجنة
بدأت قناة طيور الجنة العرض الأول لها في عام 2008 وفي تلك المدة حققت نجاح وشهرة كبيرة في عرض محتواها داخل دول الوطن العربي كما تعتمد على جذب الطفل من خلال تقديم الأطفال هذا المحتوى حيث تقدم الأغاني والأناشيد طوال اليوم ويوجد القليل من الفوصل الإعلانية بالقناة ويتعبر أولاد مالك من أشهر مقدمي محتوى قناة طيور الجنة، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بهذه القناة:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 11274.
- الاستقطاب أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معدل الترميز 27500.
أما تردد قناة طيور الجنة الجديد في العرب سات:
- التردد 11073.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500.
استقبال قناة طيور الجنة 2023
لاستقبال قناة طيور الجنة ومتابعة محتواها الشيق بصورة واضحة وجودة عالية عن طريق
- الخطوة الأولى: الذهاب إلى قائمة القنوات في جهاز التحكم.
- الخطوة الثانية: اضغط على إعدادات.
- الخطوة الثالثة: اضغط على زر تثبيت الظاهر أمامك مباشرًة.
- الخطوة الرابعة: انقر على تثبيت يدوي.
- الخطوة الخامسة: قم بإدخال بيانات القناة بطريقة صحيحة.
- الخطوة السادسة: قم بالضغط على زر بحث.
- الخطوة السابعة: اضغط بعد ذلك على زر إضافة، ومن ثم سوف تجد القناة لديك بجهاز الرسيفر الخاص بك بكل سهولة ويسر عقب السير على تلك الخطوات التي بالسابق.