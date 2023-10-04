استقبل تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2023 علي القمر الصناعي النايل سات

تعلق الكثير من الأطفال بقناة وناسة والتي أصبحت من القنوات المفضلة في وقت قصير للغاية، ومنذ أن تغير التردد الخاص بالقناة وأصبح الكثير من الناس يبحثون عن التردد الجديد للقناة حتي يستطيع الأطفال مشاهدتها، ومن هنا سوف نعض إليكم تردد القناة في السطور التالية.

تردد قناة وناسة

تستطيع كمشاهد تنزيل القناة من خلال ترددها الجديد، حيث وذلك عن طريق ضبط التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات، وذلك عن طريق إدخال التردد وتحميل للقناة، حيث ان القناة يتم مشاهدتها بدون أي اشتراكات فهي مجانية تماما، وسوف نتعرف علي التردد الخاص بها:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

البرامج التي تبثها قناة وناسة

تبث قناة وناسة العديد من البرامج التليفزيونية التي يحبها جميع الاطفال، حيث تقدم القناة الكثير من الاغاني الشيقة والمتنوعة التي يعشقها الأطفال، وتتميز هذه القناة غير اشتمالها علي العديد من الفواصل الإعلانية المملة التي تزعج الأطفال، كما أنها تبث المحتوي بدقة كبيرة جودة عالية وهي جودة إتش دي، وتقدم القناة محتويات أخري تحتوي علي بع السلوكيات التعليمية والترفيهية، وتقديم محتوي ترفيهي باللغة العربية والإنجليزية.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن ضبط القناة من خلال خطوات سهلة وبسيطة ومنها: