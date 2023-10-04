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رسميًا “تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” pdf كشوف المقبولين في العراق الوجبة التاسعة
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، زادت محركات البحث خلال الساعات الماضية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وعن شروط القبول في هذه الرعاية وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية برنامج حكومي يقدم الكثير من المساعدات المالية الشهرية للأسر التي هي تحت درجة الفقر والأشخاص ذات الدخل المنخفض.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية لذلك يجب اتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من خلال الرابط
- قم بالضغط على أيقونة خدمة الرعاية الاجتماعية.
- يتطلب إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة له.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
بعد أن قمنا بالتحدث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية سنقوم بالتحدث عن شروط القبول في الرعاية الاجتماعية ومن أهمها:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ومقيم على أراضيها.
- ألا يقل عدد أفراد أسرة الشخص المتقدم عن أربعة.
- يتطلب أن يكون الشخص المتقدم من ذوي الدخل المحدود.
- ألا يكون قد تم تسجيله سابقاً في أي معاشات من الشؤون الاجتماعية.
- يتطلب أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية لا يقل عن 18 عام ولا يزداد عن 60 عام بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء لا يقل عن 25 عام ولا يزداد عن 55 عام.