رسميًا “موعد بداية التوقيت الشتوي” .. أعرف باقي كام يوم!! عشان تظبط ساعتك

موعد بداية التوقيت الشتوي، تفصلنا أيام قليلة عن عودة التوقيت الشتوي وبالتزامن مع انتهاء صيف 2023 يزداد التساؤل عن متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي في مصر وجاء إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد سبعة سنوات من إلغائه ويتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر للعام الجاري ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخا خميس في شهر أكتوبر وهو الموافق 2023/10/26.

موعد بداية التوقيت الشتوي

ومن الأسئلة المنتشرة التي زاد اهتمام القراء بها متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023 وموعد إلغاء التوقيت الصيفي وبحساب عدد الأيام متبقي 27 يوم على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023 يوم الخميس الموافق في شهر أكتوبر 2023/10/26 على أن يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء وفقاً لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فوائد التوقيت الشتوي

بعد أن قمنا بالتحدث عن موعد بداية التوقيت الشتوي سنقوم بالتحدث عن الفوائد التي يقدمها التوقيت الشتوي وهي: