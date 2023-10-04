تم الرفع الان.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الخامسة 5 عبر منصة مظلتي

الكثير من المواطنين العراقيين يبحثون عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالإفصاح عن الأسماء الخاصة بالمستفيدين من تلك الوجبة، وذلك بعد أن أقبل عدد كبير من المواطنين بالتقديم من أجل أن يستفاد ويُدرج أسمائهم ضمن الأشخاص المستفيدين من تلك الوجبة، وتواصل الوزارة فرز كافة الطلبات، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء ومعرفة مدى استحقاقهم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدد من الشروط في أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لكي يحصلوا عليها وتأتي أبرز هذه الشروط على هذا النحو:-

الايزيد سن المستلم عن ٦٠ سنة ولا يقل عن ١٨ سنة بالنسبة للرجال، وعن ٥٥ سنة بالنسبة للنساء.

عدم تسجيل المستفيد من قبل في اي خدمة من الخدمات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

بالنسبة للارامل والمطلقات يتم الدفع لهم ولكن بشرط أن يتم توفير كافة المستندات اللازمة.

أن يكون الحد الأدنى لعدد الأفراد الخاص بالأسرة هو أربعة أفراد.

تقديم الملفات والمستندات التي تؤكد على أن الشخص لديه إعاقة مزمنة.

أن يكون الأشخاص من محدودي الدخل.

من المشمول بالرعاية الاجتماعية 2023؟

لقد أعلنت الوزارة الخاصة بالعملاء والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية لسنة ٢٠٢٣، حيث أن الكثير من المواطنين قاموا بتقديم الطلبات من أجل الحصول على الأسماء النهائية، فضلا عن أن الوزارة اتخذت قرارها في توفير كشوف تحوي أسماء المشمولين بشكل مجاني، كما أنه من المتوقع أن يتم توزيع الوجبات بشكل تلقائي على جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين، كما أنه يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن كافة المساعدات الاجتماعية التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، ويتم ذلك من خلال الضغط على لينك المنصة، ومن ثم اختيار خانة رمز الاستعلام عن الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، والضغط على الأسماء للمستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية والقيام بتحديد رقم الوجبة وأيضا الدفعة التي تريدها، واخيرا قم بتحميل الأسماء التي اتابعها الوزارة للمستفيدين والبحث عن اسمك ضمن قائمة الأسماء هذه.