“هنــا” خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لمعرفة الزيادة الجديدة بنسبة 40%!! .. أعرف هتقبض صافي كام

المسجلين في معاش تكافل وكرامة يبحثون بشكل دوري عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري وموعد إيداع المعاش للمواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المعاش خطوة بخطوة ومتى الإيداع الرسمي؟ فكونوا معنا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمسجلين في برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاصة به كل شهر من خلال بوابة معاش تكافل وكرامة، حيث تأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

توجه في البداية إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي ومنه إلى برنامج تكافل وكرامة.

https://tk.moss.gov.eg/

أضف الرقم القومي الخاص بك، ثم انقر على زر استعلام.

حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عن قيمة معاشه، ثم انقر على استعلام.

بعدها يتبين لك قيمة معاشك الشهري بعد الزيادة الأخيرة.

مع العلم أنه في حالة وجود مشكلة يمكن تقديم شكوى على الموقع بنفس الطريقة ولكن بدل من الضغط على زر استعلام، الضغط على زر تقديم شكاوى.

هل زادت معاش تكافل وكرامة

وضحنا لكم رابط وخطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، وبالنسبة لقيمة المعاش الشهري فهي ثابتة دون تغيير، وآخر تغيير للمعاشات كانت زيادة في شهر أبريل المنصرم، حيث كانت بنسبة 25% على قيمة الراتب الأساسي، ولم يزيد الراتب من يومها، وللعلم أن المعاشات يتم صرفها باليوم الأول من الشهر، ومقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمسجلين في البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي يوم الأول من شهر نوفمبر لعام 2023 المقبل.