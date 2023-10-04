لكل الموظفين “الفرحة جاية عليكم” زيادة رواتب أكتوبر بنسبة 40٪ وتبكير موعد الصرف كمان

زيادة رواتب أكتوبر بنسبة 40٪ يتم وضعها على المرتب الأساسي بداية من أول يوم في شهر أكتوبر ويستفيد منها أكثر من 4,5 مليون موظف كما توجد زيادة خاصة على معاشات شهر أكتوبر يتم من أجل محاربة غلاء المعيشة

زيادة رواتب أكتوبر بنسبة 40٪

توجد زيادة خاصة بشهر أكتوبر بنسبة تصل إلى 40٪ على رواتب الموظفين وهذه الزيادة الجديدة يمكن أن تتمثل في الآتي

زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الجديدة تصبح 600 جنية بدلا من 300 جنية شهريا ويتم صرفها لكافة العاملون في الجهاز الإداري بدء من المرتبة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

كما يستفيد أكثر من 4,5 مليون موظف من هذه الزيادة وبتكلفة سنوية تصل إلى 16,4 مليار جنية.

يحصل العاملون في الهيئات الاقتصادية نحو 336,4 ألف موظف على هذه الزيادة وبتكلفة سنوية قد تصل إلى 1,2 مليار جنية وقد تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة.

زيادة معاشات شهر أكتوبر

توجد زيادة خاصة على معاشات شهر أكتوبر يتم منحها بداية من شهر أكتوبر وهذه الزيادة والمواعيد المحددة لها تتمثل في الآتي