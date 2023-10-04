خطوات معرفة اللجان الانتخابية” عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg

بعد أيام تبدأ انتخابات الرئاسة الجمهورية للعام 2024، ولذا نجد عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن خطوات معرفة اللجان الانتخابية، وذلك من أجل التعرف على اللجنة الخاصة بهم وأين يذهبون للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية القادم، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم الأمر بالتفصيل، فكونوا معنا.

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خطوات معرفة اللجان الانتخابية

يرغب الكثير من المصريين من التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها التعرف على مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن موقع الهيئة الوطنية أتاح للمواطنين إمكانية التعرف على اللجان الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تقوم في البداية بالتوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.https://www.elections.eg/home

ستجد مجموعة من القوائم أمامك، اضغط على اللجان الانتخابية.

أضف الرقم القومي الخاص بك.

بعدها سيظهر أمامك مكان اللجنة الخاصة بك وكل التفاصيل حول رقمك الانتخابي وغيرهم من الأمور الأخرى.

متى موعد الانتخابات الرئاسية؟

وضحنا لكم رابط وخطوات معرفة اللجان الانتخابية، وبالنسبة لموعد الانتخابات الرئاسية فقد تم الإعلان عن موعدها بشكل رسمي، سواء لمن هم بالخارج أو من هم داخل جمهورية مص العربية، ومفترض انطلاق الانتخابات في الموعد التالي: