تفاصيل “جدول إجازات المدارس 1445” أكثر من 15 إجازة رسمية للطلاب .. تعرف على التقويم الدراسي بعد التعديل

جدول إجازات المدارس 1445 هو عبارة عن جدول تنظيم العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية كما توجد إجازة صيفية بالعام الدراسي وتم تمديد عدد أيامها بقرار من وزارة التربية والتعليم السعودية

جدول إجازات المدارس 1445

يوجد جدول محدد خاص بإجازة المدارس في المملكة العربية السعودية لعام 1445 وهذا الجدول يمكن أن يتمثل في الآتي

عطلة نهاية الأسبوع المطولة في المملكة العربية السعودية تكون ثاني عطلة بعد عطلة اليوم الوطني وتكون مدتها ثلاثة أيام بداية من يوم 2 نوفمبر.

إجازة الفصل الدراسي الأولى وتكون مدتها 9 ايام تبدأ من يوم 17 نوفمبر وتنتهي في يوم 25 من نوفمبر في نفس الشهر.

ثاني عطلة مطولة هي رابع عطلة هذه العام وتكون من يوم 15 ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

العطلة الخامسة تكون في منتصف الفصل الدراسي الثاني وتستمر لمدة تسعة أيام على أن تبدأ في 5 من يناير.

الإجازة السابعة تكون يوم التأسيس الوطني في المملكة العربية السعودية وتبدأ من يوم 22 فبراير لعام 2024

الإجازة الثامنة تكون لمدة سبعة أيام من يوم 23 فبراير إلى يوم 2 مارس لعام 2024

الإجازة الصيفية بالعام الدراسي 1445

توجد بعض المعلومات الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن الإجازة الصيفية بالعام الدراسي 1445 وهذه المعلومات تتمثل في الآتي