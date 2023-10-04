تردد القنوات
استقبل الآن “تردد قناة بين سبورت” الجديد .. أحدث تردد بدون تقطيع أو تشويش
تردد قناة بين سبورت يمكن عن طريقه تثبيت وحفظ القناة على الرسيفر من أجل مشاهدة المباريات التي تعرضها كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من باقي القنوات الرياضية في جودة القناة والرسوم الخاص بها.
تردد قناة بين سبورت
يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله حفظ القناة وتثبيته وهذا التردد هو
- تردد قناة بين سبورت هو 11013 أو 1205
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
تردد قناة بين سبورت 2
يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت 2 وهذا التردد هو:
- تردد قناة بين سبورت 2 هو 11054
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب عمودي
مميزات قناة بين سبورت
توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتمتع بها قناة بين سبورت وهذه المميزات تتمثل في الآتي
- تقوم قناة بين سبورت بعرض المباريات الحصرية بجودة عالية تجعلك تستمتع بمشاهدة فريقك المفضل.
- تبث قناة بين سبورت المباريات العالمية، وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا،
- تقوم قناة بين سبورت بالبث بجودة HD كما يمكن تعديلها أيضا.
- تقوم بعرض البرامج الرياضية المتميزة التي يفضلها الكثير من عشاق المباريات.
كيفية تثبيت قناة بين سبورت على الرسيفر
إليك خطوات بسيطة لتثبيت القناة على الرسيفر للمشاهدة في أي وقت، وهي كالآتي:
- قم بالضغط على menu الموجودة في الريموت.
- قم باختيار قائمة تسمى قائمة الترددات.
- افتح القائمة واضغط على الزر الذي بجانب كلمة إضافة.
- سوف تظهر لك قائمة قم بإدخال كل من التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، مع حفظ البيانات التي قمت بإدخالها.
- وبذلك يتم تثبيت القناة على الرسيفر.