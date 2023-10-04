استقبل الآن “تردد قناة بين سبورت” الجديد .. أحدث تردد بدون تقطيع أو تشويش

تردد قناة بين سبورت يمكن عن طريقه تثبيت وحفظ القناة على الرسيفر من أجل مشاهدة المباريات التي تعرضها كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من باقي القنوات الرياضية في جودة القناة والرسوم الخاص بها.

تردد قناة بين سبورت

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله حفظ القناة وتثبيته وهذا التردد هو

تردد قناة بين سبورت هو 11013 أو 1205

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

تردد قناة بين سبورت 2

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت 2 وهذا التردد هو:

تردد قناة بين سبورت 2 هو 11054

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي

مميزات قناة بين سبورت

توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتمتع بها قناة بين سبورت وهذه المميزات تتمثل في الآتي

تقوم قناة بين سبورت بعرض المباريات الحصرية بجودة عالية تجعلك تستمتع بمشاهدة فريقك المفضل.

تبث قناة بين سبورت المباريات العالمية، وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا،

تقوم قناة بين سبورت بالبث بجودة HD كما يمكن تعديلها أيضا.

تقوم بعرض البرامج الرياضية المتميزة التي يفضلها الكثير من عشاق المباريات.

كيفية تثبيت قناة بين سبورت على الرسيفر

إليك خطوات بسيطة لتثبيت القناة على الرسيفر للمشاهدة في أي وقت، وهي كالآتي: