اعرف أنت هتقبض كام “طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة” بالزيادة الجديدة 40%

طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي كما توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر أكتوبر بكل سهولة

طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق زيارة هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

قم بعد ذلك باختيار كلمة برنامج تكافل وكرامة وبعدها نقوم بإدخال الاسم رباعي وتاريخ الميلاد الخاص بالشخص المستحق لمعاش تكافل وكرامة

يقوم الشخص المستحق للمعاش بتحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه وهو شهر أكتوبر

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستعلم عن المعاش ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة البيانات التي تخص المعاش ومواعيد استحقاقه

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

توجد العديد من الأماكن المختلفة التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر أكتوبر وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي: