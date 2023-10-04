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“خالي بالك على عيالك” حقيقة انتشار فيروس EG5 في المدارس 2023 .. احتمالية تعليق المدارس أسبوعين
حقيقة انتشار فيروس EG5 في المدارس 2023، من أكثر المواضيع التي تصدرت البحث من خلال الطلاب وأولياء الأمور خوفاً وقلقاً على أبنائهم ومن أجل الاطمئنان عليهم وعلى صحتهم قبل دخول المدارس ولكن لا توجد حقيقة بشأن تأجيل المدارس بسبب هذا الفيروس
حقيقة انتشار فيروس EG5 في المدارس 2023
تزداد التساؤلات من خلال أولياء الأمور عن حقيقة انتشار هذا الفيروس في المدارس خوفاً وقلقاً على طلابهم وللإجابة على السؤال كالآتي:
- حقيقة انتشار هذا الفيروس لا شأن له من الصحة ولكن هي كثرة انتشار الشائعات.
- أكدت العديد من المصادر الموثوقة من خلال وزارة التربية والتعليم أن اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس EG5 لا يكون في المدارس.
- طمئن مصدر من قبل وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب على الأوضاع تبعاً لما تم إصداره من خلال وزارة الصحة والإسكان.
- سيتم الإعلان من خلال وزارة الصحة والإسكان عن أول حالات من فيروس كورونا إن وجد وذلك عن طريق عدة برامج.
حقيقة تأجيل المدارس بسبب انتشار فيروس EG5
يتساءل العديد من أولياء الأمور عن حقيقة تأجيل المدارس بسبب انتشار هذا الفيروس لذلك:
- كشف مصدر مطلع من خلال وزارة التربية والتعليم أن لا صحة من موقف تأجيل المدارس والأمر في وضع مطمئن.
- تم اكتشاف أول حالة من فيروس EG5 خلال الساعات الماضية القليلة وأضاف المصدر المسؤول أن قرار تأجيل المدارس لا شأن له من الصحة.
- أكد المصدر المسؤول أيضاً أن قرار تأجيل المدارس يكون من خلال لجنة الأزمات الخاصة بمجلس الوزراء ولكن في حالة حدوث خطورة على الطلاب.