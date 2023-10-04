يامحظوظ مش هتدفع فاتورة الأرضي”.. المصرية للاتصالات تعلن عن فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي بسرعة شوف نفسك منهم

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة السابقة عن معافاة فاتورة التليفون الأرضي، لهذا يرغب الكثير من المواطنين معرفة الفئات المعافاه والتي سوف نتعرف عليهم في مقالنا هذا، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

معافاة فاتورة التليفون الأرضي

يبحث العديد من المواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث جوجل عن الفئات معافاة فاتورة التليفون الأرضي وذلك بعد أن أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أن هناك بعض الفئات التي يستحق لهم عدم دفع فاتورة الخط الأرضي وهم الأشخاص كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تليفون أرضي

يريد عدد كبير من المواطنين التقديم للحصول على خط تليفون أرضي حيث أنه هناك بعض الأوراق التي عليهم تحضيرها والتي تتمثل في الآتي:

أصل وصورة من مستند تحقيق الشخصية يوجد به العنوان الذي يرغب المواطن التقديم فيه،كما أن المواطن يستطيع أن يقوم بتقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة قيادة.

عقد ملكية أو إيجار العقار الذي يرغب المواطن تركيب الخط الأرضي به.

إيصال غاز أو مياه أو كهرباء حديث للعقار.

إذا كان المتقدم شخص ينوب عن المالك أو مستأجر العقار، فإنه في هذه الحاله يجب عليه أن يحضر صورة من التوكيل.

إذا كان يوجد في المكان المراد توصيل خط أرضي به خط أرضي في السابق فإنه لابد أن يقوم المواطن بتقديم صورة من آخر فاتورة قام بسدادها.

بعد أن يقوم المواطن الانتهاء من إجراءات التعاقد فإنه يجب عليه أن يقوم بالاحتفاظ بصورة من العقد وتقديمه لقسم التركيبات.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

قامت الشركة المصرية للاتصالات الإعلان عن أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: