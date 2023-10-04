رسمياً.. موعد التقديم والاوراق المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023 من وزارة القوي العاملة

قامت شركة مياه الشرب بالإعلان عن فتح باب التقديم على الكثير من الوظائف الجديدة المختلفة وقد أعلنت عن نوع الوظائف المطلوبة ومن خلال موقعها الخاص، كما قامت بالإعلان عن الضوابط التي يجب ملائمتها بالمواطن والأوراق الخاصة بالتقديم.

موعد التقديم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

العديد من الأشخاص الذين لديهم رغبة في التقديم للوظائف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي يتسائلون عن ميعاد التقديم وقد صرحت الشركة ببيان ذلك الأمر حيث يتم سحب الملف والتقديم عليه يوم السبت الموافق 30 سبتمبر السابق 2023 من مقر مراقبة صبانة غرب القاهرة الموجودة في شارع رمسيس، كما يجب العلم أن السحيب سيقفل يوم ب 7 من شهر أكتوبر لسنة 2023.

كما يجب عليك الادراك أن تقديم الملف سيكون ثاني يوم غلق سحب الملفات أي يوم 8 أكتوبر، كما سيتم غلق باب ملف التقديم يوم 15 من شهر أكتوبر لسنة 2023.

شروط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

صرحت الشركة أن من يقوم بالتقديم إلى الوظيفة لا بد من توافر شروط وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

إن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مقيما في القاهرة الكبرى.

أن عمر الشخص المتقدم للوظيفة لا يزيد عن 25 سنة.

بيان موقفة من الخدمة العسكرية وهذا بالنسبة للذكور.

الأوراق المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببيان الأوراق التي يقوم الشخص بتقديمها لتقديمه على الوظيفة وهذه الأوراق تشتمل على الآتي :