تعديل جديد في جدول إجازات المدارس 1445 “التقويم الدراسي الجديد للعام الحالي” عدد الإجازات تتخطى الـ 15

جدول إجازات المدارس 1445، قامت وزارة التربية والتعليم بوضع جدول إجازات المدارس 1445 وذلك لوجود 10 إجازات رسمية في الخطة الدراسية وكان عدد أيام هذه الإجازات 60 يوم وقامت الوزارة بتوضيح بداية الإجازة وهو آخر إجازة مطولة ثم تأتي إجازة نهاية العام وهذا ما سنتناول الحديث عنه

جدول إجازات المدارس 1445

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية يوضح جداول إجازات المدارس 1445 وهي كالآتي:

أول عطلة في عام 1445 هي عطلة العيد الوطني يوم 22 سبتمبر وتستمر حتى ثلاثة أيام.

عطلة نهاية الأسبوع المطولة وهي ثاني عطلة لمدة ثلاثة أيام في يوم 2 نوفمبر.

الإجازة الثالثة للفصل الدراسي الأول تسعة أيام تبدأ يوم 17 نوفمبر حتى يوم 24 نوفمبر.

رابع عطلة مطولة يوم 15 ديسمبر وتستمر حتى ثلاثة أيام

العطلة الخامسة في منتصف الفصل الدراسي الثاني تستمر حتى تسعة أيام وتبدأ يوم 5 يناير وتنتهي يوم 13 في ذات الشهر.

العطلة السادسة لهذا العام تبدأ يوم 26 يناير وتستمر حتى ثلاثة أيام.

جدول إجازات المدارس 1445 الفصل الدراسي الثاني

هناك الكثير من الإجازات التي يأخذها الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني وهذا ما سنتناول الحديث عنه وهي كالتالي: