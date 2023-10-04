نزلت حالًا الدفعة الجديدة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023” الوجبة التاسعة

ينتظر الكثير من المواطنين في العراق، نزول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023، ولذلك فقد يمكنك من خلال التفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال ان تتعرف على خطوات الاستعلام عن الاسماء وتحميلها بصيغة pdf بشكل دقيق جدًا، على أن يكون تلك الاسماء الخاصة بالوجبة التاسعة والأخيرة وهي الدفعة الخامسة أيضا، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على شروط القبول في الرعاية الاجتماعية، وذلك عن طريق أن تقوم بمتابعة التفاصيل التالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

يمكنك من خلال التفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 وذلك من خلال الآتي: