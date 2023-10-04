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نزلت حالًا الدفعة الجديدة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023” الوجبة التاسعة
ينتظر الكثير من المواطنين في العراق، نزول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023، ولذلك فقد يمكنك من خلال التفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال ان تتعرف على خطوات الاستعلام عن الاسماء وتحميلها بصيغة pdf بشكل دقيق جدًا، على أن يكون تلك الاسماء الخاصة بالوجبة التاسعة والأخيرة وهي الدفعة الخامسة أيضا، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تتعرف على شروط القبول في الرعاية الاجتماعية، وذلك عن طريق أن تقوم بمتابعة التفاصيل التالية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023
يمكنك من خلال التفاصيل التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 وذلك من خلال الآتي:
- يجب عليك في البداية أن تقوم بالدخول على البوابة الرسمية لمنصة مظلتي العراقية من هنـــا.
- بعد ذلك يمكنك أن تقوم باختيار اسم البرنامج التابع له وهو برنامج الرعاية الاجتماعية.
- يتطلب عليك الأمر أن تقوم بالتسجيل في البرنامج عن طريق الاسم والرقم الشخصي.
- بعد ذلك سوف يتطب منك ان تقوم باختيار رقم الوجبة، على أن يكون الوجبة التاسعة والأخيرة.
- سوف تجد ايقونة التحميل يمكنك أن تقوم بالنقر عليها حتى يتم تنزيل الملف أو الـ pdf بشكل كامل على الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك بعد أن يتم الانتهاء من التحميل يمكنك أن تقوم بفتح الملف والتأكد من وجود أسمك أم لا.
- مع العلم بأن في حالة إذا لن يتواجد اسمك من ضمن الاسماء، سوف يكون نتيجة عدم توافر الشروط المطلوبة بالكامل.