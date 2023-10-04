هسه طلعت ‼️ نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا pdf {وزارة التربية} ملازمنا + موقع النجاح

ترقب الآن طلاب نتائج السادس الإعدادي لعام 2023 الدور الثاني حيث تجري وزارة التربية حاليًا عمليات التدقيق والتصحيح لأوراق الامتحانات، من المتوقع أن تصدر نتائج هذا الدور خلال الأسبوع القادم، بمجرد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات العراقية، ستتم إعلان النتائج بشكل مركزي لكل المديريات في وقت واحد، وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، إليكم موقعنا الإلكتروني، حيث سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

موقع نتائجنا pdf

أنهت وزارة التربية العراقية رسمياً امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في جميع مناطق العراق، بدأت عمليات تصحيح وتقييم الدرجات في مراكز التصحيح المختلفة، ومن المتوقع أن تصدر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في الأيام القادمة، خاصةً مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

ننصح الطلاب والطالبات بالاستعداد بروح هادئة وتفاؤل لاستقبال نتائجهم، والتذكير بأن النجاح يأتي كنتيجة للجهد والاجتهاد، نتمنى لجميع الطلاب والطالبات في العراق حظاً موفقاً في نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

يُعلن الآن عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ويسر موقعنا الإلكتروني أن يوفر لك دليلًا سهلًا للوصول إلى تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، اليك الخطوات: