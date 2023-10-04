هل غدًا إجازة رسمية في البنوك والمدارس؟!! .. إجازة 6 أكتوبر 2023 للقطاع الخاص والحكومي والمدارس

يتساءل الكثير من المواطنين هل غدًا إجازة رسمية للبنوك والمدارس والقطاع الخاص والحكومي أم لا؟!! نظرًا لأن إجازة 6 أكتوبر 2023 من المفترض أنها سوف توافق يوم الجمعة على أن يكون الجمعة بالفعل إجازة رسمية للجميع، ولكن يمكنك معرفة التفاصيل الموضحة من خلال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء المصري، كما أنه موضح به مواعيد الإجازات وموعد نهايتها بشكل مفصل تمامًا، ولذلك فقد يجب عليك متابعة المقال معنا بالتفصيل.

إجازة 6 أكتوبر 2023

رسميًا وبأمر رئاسي تم الإعلان على أن يكون غدًا الموافق الخميس 5 من اكتوبر 2023، إجازة رسمية بمناسبة حرب 6 أكتوبر على أن يكون هذه الذكرى المجيدة الـ خمسون، وتعتبر هذه الذكرى من أهم الذكريات المجيدة في التاريخ المصري، وهو تحرير خط برليف والانتصار على أسرائيل، وكان ذلك بفضل جيش مصر العظيم الذي دبر الخطة الرائعة التي ساعدتهم في الانتصار اثناء حرب 73.

بالإضافة إلى ذلك فقد تعتبر تلك الذكرى إجازة رسمية في كل عام لكافة العالمين في جمهورية مصر العربية، ونظرًا لأنها توافق يوم إجازة رسمية بالفعل فقد أعلن السيسي، على أن تكون تلك الإجازة توافق يوم الخميس حتى يشعروا الموظفين والعاملين والطلاب وجميع هيئات العمل بداخل مصر، بانتصار الدولة العظيمة في هذه الذكرى بالإضافة إلى ذلك فقد أيضا تعتبر من أهم الحروب العالمية.

حتى تعتبر مصر الدولة الأولى التي انتصرت على اسرائيل على الرغم من قلة الإمكانيات التي يمكننا أن نحارب بها في وقتها التاريخي، ولكن عزيمة الجيش المصري كانت أقوى من العديد من الأسلحة المختلفة.