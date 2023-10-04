وفري فلوسك ومتشترهاش.. طريقة عمل حلاوة المولد في المنزل

في كل عام نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر تلك الإحتفالات نجد الشوارع مليئة بحلوى مولد النبي، إن حلاوة المولد من الحلوى الشهية والتي يحبها الجميع مهما اختلفوا على حب أنواعها ولكن بالنهاية يفضلها الجميع يتهافتون على شرائها بموسم المولد النبوي الشريف، والآن يمكن لكل ربات المنزل بسهولة معرفة طريقة عمل حلاوة المولد في المنزل فهي من الطرق البسيطة و خطواتها في غاية السهولة.

طريقة عمل حلاوة المولد في المنزل

على عكس ما يظن الكثيرون بأن حلاوة المولد صعبة التصنيع وتحتاج لمواد كثيرة ومكلفة يمكن صنع حلاوة المولد في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف، ومن الطرق السهلة والبسيطة هي طريقة عمل الفولية بالمنزل:

أولا المكونات وهي عبارة عن ربع كيلو من الفول السوداني المقشر والمحمص.

نصف كوب من السكر.

كوب عسل جلوكوز.

نصف ليمونة وملعقتين من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الفول السوداني بشكل متساوي في صينية مغلفة بورق الزبدة.

نقوم بعمل خليط السكر وعسل الجلوكوز والليمون والماء في وعاء على نار هادئة إلى أن يتماسك الخليط ويصبح قوامه أثقل ولونه أغمق يشبه الكراميل.

نقوم بصب الخليط على السوداني وتقطيعه حسب الرغبة وتركه ليبرد.

طريقة عمل الحمصية

يمكنك لأي ربة منزل عمل حلوى المولد في المنزل وخاصة حلوى الحمصية المفضله لدى الجميع الكبار والصغار وتتمثل طريقة عملها فيما يلي:

المكونات:

كيلو حمص محمص.

كوب من الماء.

2كوب سكر.

كوب ونصف عسل جلوكوز.

فانيلا.

طريقة التحضير