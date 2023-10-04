مباراة برشلونة وبورتو الآن دوري أبطال أوروبا 2023-2024

انطلقت الآن مباراة برشلونة وبورتو مباشر في دوري أبطال أوروبا خلال الجولة الثانية تابع معنا فيما يلي وتعرف على كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم وبورتو، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة وبورتو

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023/2024. وستقام المباراة على ملعب “دو دراجاو” في البرتغال يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو

ستنقل المباراة على العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك:

beIN Sports HD 2

ويمكن للمشاهدين الاشتراك في هذه القنوات لمشاهدة المباراة.

تشكيل برشلونة الرسمي

يبدأ فريق برشلونة المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

المرمى: تيرشتيجن

الدفاع: أراخو، جواو كانسيلو، بالدي، كوندي.

الوسط: روميو، جوندوجان، جافي

الهجوم: ليفاندوفسكي، يامال ، جواو فيليكس

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر

يمكن للمشاهدين مشاهدة المباراة بث مباشر على الإنترنت عبر العديد من المواقع الرياضية المختلفة. ويمكن العثور على روابط للبث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البث المباشر مثل يلا شوت ويلا كورة ويلا لايف.

تتوقع المباراة بين برشلونة وبورتو أن تكون مثيرة وممتعة للمشاهدين. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية ومواقع البث المباشر على الإنترنت.