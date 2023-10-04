أخبار السعودية
بأمر ملكي “فتح التسجيل من جديد” شروط التسجيل في حساب المواطن 1445 !!
بعد القرار الملكي الأخير من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، بحقيقة فتح التسجيل من جديد فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط التسجيل في حساب المواطن 1445، والذي يجب أن تتوافر بشكل كامل من أجل القبول في البرنامج والحصول على الدعم في التوقيت الخاص به من كل شهر، ولذلك فقد يمكنك معرفة تلك الشروط ومواعيد الصرف في حالة القبول عن طريق النقاط التالية كما هو موضح لكم.. فضلًا تابعونا.
شروط التسجيل في حساب المواطن 1445
يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على شروط التسجيل في حساب المواطن 1445 بشكل مفصل وذلك عن طريق النقاط التالية:
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وحامل الجنسية من الأب والأم.
- بالإضافة إلى ذلك فقد يجب على المتقدم أن يكون مقيم بشكل مستمر في المملكة، على الأقل قبل نزول الدعم بـ 90 يوم فقط.
- بينما من ضمن الشروط الهامة والتي بدونها لن يتم قبول المستفيد ولن يتم التهاون بها، هي تطابق الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للاحوال المدنية.
- أن يكون عمر المتقدم ليس أقل من 21 عام، وفي حالة إذا كان فرد مستقل يجب أن يوفر الأوراق التي تثبت ذلك.
- يجب أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد المانع لحساب المواطن، وذلك عن طريق الجدول المرفق في البرنامج عبر هذا الرابط.
- بينما يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي عقارات أو ممتلكات مسجله باسمه على الإطلاق.
- في النهاية يجب أن يكون كافة الشروط متاحة.