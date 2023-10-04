رسمياً موعد مباريات الأهلي كأس العالم للأندية والقنوات الناقله اله

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي لذا قام الاتحاد الدولي الخاص بكرة القدم عن التصريح بكافة الأمور المتعلقة بموعد المباراة ومن المقرر أيضا أن يقوم النادي الأهلي بالمشاركة في السعودية وذلك من منتصف شهر ديسمبر المقبل لسنة 2023

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد قيام الاتحاد الدولي الخاص يكؤة القدم عن التصريح بالأمور التي تتعلق بمباراة الأهلي في كأس العالم اسنة 2023 والتي تقام في السعودية بدأ البحث والتحري يزداد عن معرفة المواعيد التي تقام فيها المباريات والتي سيتم مشاركة النادي الأهلي مع النادي السعودي لذا فإن مواعيد مباريات النادي الأهلي تكون كالآتي:

الجولة الأولي : سيتم بدء مباراة الجولة الأولي والتي ستكون اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي وذلك في يوم 12 ديسمبر لسنة 2023.

الجولة الثانية : بعد انتهاء الجولة الأولى سيتم بدء الجولة الثانية والتي ستكون مع النادي الأهلي والفائز في الجولة الأولى وذلك في يوم 15 ديسمبر لسنة 2023.

الجولة الثالثة: ستكون هذه الجولة هي النصف النهائي بين الفائز من فريق النادي الأهلي وبين بطل أمريكا الجنوبية وذلك في يوم 18 ديسمبر لسنة 2023.

الجولة الأخيرة : من المؤكد أن تكون يوم 22 ديسمبر لسنة 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

من المؤكد أن جميع مباريات كأس العالم سوف تُنقل على قنوات SSC للسعودية حيث تعتبر الناقل لهذه المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعتبر من أفضل القنوات الخاصة بالرياضة على مستوى العالم ويمكن مشاهدة المباريات على التردد الآتي :