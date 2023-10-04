أعرف..موعد التقديم على معهد معاوني الشرطة 2024 والاوراق والشروط المطلوبة للتقديم

نفيدكم هنا بمواعيد التقديم لمعهد مساعد الأمن 2024 وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيانها الخاص أن مواعيد التقديم لمعهد مساعد الشرطة 2024 ستبدأ يوم 18 فبراير وتستمر حتى 22 مارس 2024، حيث سيفتح باب التقديم لمعهد المساعد الأمني ​​بالرسومات، كما تم الإعلان عن الشروط التي يجب ملائمتها بالمواطنين بجانب المميزات التي تشملها.

شروط التقديم في معهد معاوني الشرطة 2024

حددت وزارة الداخلية المصرية شروط التقديم للرجال والنساء في أكاديمية مساعدي الأمن عام 2024 وتتمثل كالآتي:

أن لا يقل طول المتقدمين الذكور عن 170 سم

طول المتقدمات عن 160 سم.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين

ذات سمعة طيبة.

حصول المواطن على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يتراوح عمرك بين 19 و25 عاما عند الانضمام إلى الأكاديمية.

يجب أن يستوفي متطلبات الصحة واللياقة البدنية.

ألا يكون لديه أي أحكام جنائية سابقة أو حالية بالنسبة للرجل لم يسمح له بالتجنيد في الجيش.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة.

أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو حتى القطاع التجاري العام من قبل.

يجب أن يكون غير متزوج.

مميزات التقديم في معهد معاوني الشرطة 2024

هناك خدمات ومميزات للالتحاق بمعهد المساعد الأمني ​​أهمها أن تتحمل الدولة كافة نفقات التدريب والتعليم والمعيشة طوال فترة الدراسة والتدريب بأكاديمية المساعد الأمني، ويتم تدريبهم في أكاديمية مساعد الأمن وأثناء التدريب والتعليم في الأكاديمية حيث يحصل المتدربون على مكافآت مالية كل شهر.