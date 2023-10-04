طرق سداد مصاريف المدارس الحكوميه للعام 2023 والفئات المعفاه من السداد

مع بداية العام الجديد 2023-2024 يهتم أولياء أمور الطلاب بدفع الرسوم الدراسية لذلك يتساءلون عن إجراءات سداد تكلفة المدارس العامة برقم القومي ويمكن الاستفسار عن الرسوم الدراسية من الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات التابع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

دفع مصاريف المدارس الحكومية

لقد تم عقد مؤتمر صحفي من قبل أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عن إمكانية دفع تكاليف المدارس الحكومية لجميع مراحل التعليم في إطار مساهمة الوزارة في التسهيل على أولياء الأمور، الذين يرغبون في دفع الرسوم الدراسية على أقساط يمكن أن تدفع على ثلاث مراحل الأقساط الأولى في شهر أكتوبر والأقساط الثاني في شهر يناير والأقساط الثالث في شهر مارس يمكن أن تختلف هذه التواريخ من عام لعام آخر.

طرق دفع مصاريف المدارس

هناك العديد من الطرق التي تمكن أولياء الأمور من سداد كافة المستحقات للسنة الدراسية الجارية وتتمثل تلك الطرق فيما يلي:

يتم دفع الرسوم على حساب صندوق دعم مشاريع التعليم والتمويل والإدارة والبناء.

يمكن دفع الرسوم من خلال منافذ الدفع الإلكترونية المتعاقد عليها.

كما يمكنك سداد الرسوم بمكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية كما تتوفر خدمة فوري – ميعادي باي – سداد – ضمان – آمن.

يقوم الطلاب بدفع الرسوم باستخدام الرقم القومي للطالب.

الفئات المعفاة من دفع مصاريف المدارس 2024