عروض بيم ماركت اليوم لشهر أكتوبر 2023.. أبرز العروض والخصومات

يبحث المواطنين عن أي تخفيضات لكي كلاً منهم يستطيع استغلالها وهذا نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث قام ماركت بيم بعرض تخفيضات كبيرة على الادوات المنزلية والسلع ايضًا، لذلك تقوم شركة بيم بإطلاق أحدث التخفيضات من وقت لآخر على جميع السلع بحيث تقوم على عمل هذه العروض كل شهر على السلع الغذائية وغيرها من المنتجات الأخري.

عروض بيم لشهر أكتوبر 2023

عروض بيم هي من أكبر المتاجر التي توفر تلك العروض يوميًا وأسبوعيًا بشكل مستمر، كما يقوم بعمل عروض على جميع السلع، حيث تمتد فروع بيم في جميع المحافظات المصرية من خلال العروض الآتية:

كيلو دقيق متوفر بسعر 16 جنيه مصري.

علبة الشاى الأخضر بالنعناع متوفرة بسعر 22 جنيه مصري.

جبن مطبوخ بنكهة شرائح الجبن الرومي متوفرة بسعر 39 جنيه مصري.

جبن عبور لاند بطعم الجبنة الشيدر وزن 500جرام متوفرة بسعر 34 جنية مصري.

قهوة سريعة الذوبان وزن 200 جرام متوفرة بسعر 34 جنية مصري.

ارز مصري حبة عريضة متوفر بسعر 31 جنيه مصري.

كيلو مكونة سائبة متوفرة بسعر 20 جنية مصري.

تخفيضات على المنظفات من بيم

قامت أسواق ماركت بيم بعمل مجموعة من العروض والخصومات المتنوعة على ادوات التجميل والعناية بالبشرة من خلال العروض الآتية: