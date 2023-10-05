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اعمليها بنفسك…طريقة عمل الكبسة بالدجاج بأسهل المكونات والخطوات وطعم رائع
الكبسة هي من الاكلات المشهورة لذلك يمكن عمل كبسة الأرز بأكثر من طريقة، يمكن تحضيرها مع الدجاج او اللحم حيث أنها تحتوي على مذاق عالي ومميز بسبب أنواع البهارات التي تضاف عليها، لذلك تهتم بها النساء بقدر كبير في تقديم هذه الأكلة وغيرها من الأطعمة المختلفة.
مقادير كبسة الدجاج بالأرز
- عدد 1 طماطم مقطعة ومنزوع منه البذر.
- ¼ ملعقة ملح.
- ¼ كوب صلصة.
- عدد 6 حبات هيل.
- عدد 2 لومي.
- عدد 3 ملاعق بهارات كبسة.
- زيت.
- عدد 6 حبات قرنفل.
- عدد 1 كيلو قطع دجاج صغيرة.
- عدد 3 أكواب أرز بسمتي مغسول ومصفي.
- 3 حبات بصل كبير مقطع شرائح.
- عدد 6 حبات فلفل اسود.
- 1 ملعقة صغيرة كركم.
خطوات تحضير كبسة الأرز بالدجاج
تعتبر الكبسة من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها من الأرز البسمتي طويل الحبة مع تقديم اللحم بجانبها وذلك من خلال الطريقة الآتية:
- نضع اناء غير لاصق على النار ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت ثم إضافة شرائح البصل ثم يترك حتى يتم تحميرة من التقليب المستمر ثم يتحول للون الذهبي.
- بعد ذلك قومي برفع البصل من على النار ثم نقله في إناء جانبى.
- يتم وضع قطع الدجاج فى نفس الوعاء الذي تم تحمير البصل فيه ثم تقلب اللحمة جيدا حتى تأخذ لون وتحمر جيداً.
- إضافة نصف كمية البصل مع البهارات الأخرى ماعدا بهارات الكبسة مع التقليب الجيد.
- إضافة 4 أكواب ماء مغلي ويترك الخليط حتي يتم نضج الدجاج.
- بعدما ينضج الدجاج عليك الانتظار حتى غليان الماء ثم يتم إضافة بهارات الكبسة ثم الملح والأرز.
- ثم بعد ذلك قومي بتقليب جميع المكونات ونترك الإناء ينضج على نار عالية لمدة ثلاث دقائق ثم بعد ذلك نقوم بتخفيف النار وتغطية الإناء ونتركه إلي ان يتم نضج الأرز.
- ثم بعد ذلك يتم تقديم الوجبة وهي ساخنة.