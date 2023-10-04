كرياتين طبيعي لشعر ناعم حرير وصفات طبيعية من مواد في منزلك هتغذي شعرك وتخليه طري وحرير

مع انتهاء فصل الصيف، ما هي الحلول لشعر ناعم وأقل هيشانًا؟ يعتقد الكثيرون منا أن سبب تجعيد الشعر هو الحرارة، وهذا صحيح ولكنه ليس السبب الوحيد، حيث تزداد احتمالية تأثير الشعر بالهيشان بسبب البرودة ورطوبة الجو، وأيضًا التصفيف بطريقه غير صحية، وتتفاوت درجات هيشان الشعر باختلاف أنواعه، سنذكر بعض الوصفات الطبيعية والحلول لتقليل الهيشان

ما هي الأسباب التي تؤدي لهيشان الشعر

يوجد أنواع مختلفة للشعر وعلى هذا تختلف درجات الهيشان كما أن الشعر يتأثر بعوامل أخرى، فعند الحديث عن هيشان الشعر، يأتي في الأذهان الطقس أولًا ولكنه عامل يتبعه أسباب مثل نوع الشعر حيث يكون الأشخاص الذين يمتلكون شعرًا مجعدًا هم الأكثر عرضة للهيشان، كم أن فروة الرأس تحتوي على طبقة وقائية للشعر وعند تعرضها للتلف يظهر الشعر هشًا، ومن الأسباب التي تؤدي لهيشان الشعر:

تعرض الشعر مباشرًا لمياه المالحة أو بالكلور دون تغطيته.

ربط الشعر بعد الاستحمام وذلك يعرضه للتكسير.

تعرض الشعر للجفاف، وقد يكون سطحيًا أو في الأطراف أو داخليًا كما في الشعر المجعد.

كرياتين طبيعي لشعر ناعم حرير

العديد من السيدات يريدون الحصول على شعر ناعم وصحي وقوي، ولكن بسبب العادات الخاطئة يكون الشعر أكثر هيشانًا وتلفًا، فيمكننا مساعدتك بذكر بعض الوصفات الطبيعية للحصول علي شعر صحي وهي:

البانثينول والسمنة البلدي:

يتم خلط كمية من السمنة البلدي الفلاحي مع كمية مناسبة من البانثينول والقليل من أي زيت عطري حيث يعمل خليط البانثينول والسمنة علي تنعيم الشعر وتقليل من تجعده، كما يعطي الشعر لمعاناً، ويمكن استبدال البانثينول بالجلسرين وتركه مدة ساعة واستخدامه مرة كل أسبوع.

المايونيز والنشا:

تُعد هذه الوصفة كيراتين طبيعي للشعر فهي أمنة على الأطفال وتغذي الشعر وتقويه، ومكوناتها هي مايونيز ونشأ ذرة وعسل النحل وزيت الزيتون، حيث يتم خلط ثلاث ملاعق من الماينوينز ومعلقة من النشأ مع ملعقيتن من زيت جوز الهند وملعقتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عسل النحل فهذه الخلطة بها العديد من العناصر الغذائية وتساعد على تغذية الشعر وتحفيز نموه، ويتم فرد الخليط على الشعر وتغطيته بغطاء الشعر وتركه مدة نصف ساعة تقريبًا ثم غسله بالطريقة المعتادة.