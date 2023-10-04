تعرفي على طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص بدون استخدام كريمة طهي

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص تعتبر من أسهل الوجبات حيث يمكن تناولها في أي وقت سواء كان غداء او عشاء، فهي وجبة لا تحتاج وقت أو مجهود وهي من الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها في إناء واحد لذلك تعتبر وجبة غذائية مفيدة للجسم ومذاقها يعجب الأطفال، حيث أنها تعتبر من الأكلات الإيطالية المشهورة ثم انتقلت الى جميع الدول العربية، لذلك أصبحت قائمة طعام في أغلب المطاعم والمنازل.

مقادير المكرونة بالوايت صوص

كيس مكرونة قلم وزن 250 جرام.

4 ملاعق زبدة.

4 ملاعق زيت.

4 فصوص ثوم مفروم.

مشروم قطع.

بصلة متوسطة مقطعة.

2 كوب لبن.

ملعقة فلفل وزعتر وبهارات.

4 ملاعق دقيق.

فلفل أسود.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بدون كريمة

مكرونة بالوايت صوص من أسهل الوجبات من حيث طريقة التحضير، لذلك يقوم الكثير لإعداد ها بطرق مختلفة ومبتكرة دون الحاجة إلى شرائها وذلك من خلال الطريقة التالية: