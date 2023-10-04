تعرف على موعد عرض مسلسل طائر الرفراف والقنوات الناقلة له

تصدر مؤشرات البحث مسلسل طائر الرفراف، حيث ينتظر العديد من عشاق الدراما التركية الرومانسية الممتعة، لمشاهدة الحلقة 39 من مسلسل طائر الرفراف لأنها تعتبر من احدث الدراما التي حصلت على متابعة كبيرة من قبل المشاهدين، لذلك يتابع الجمهور بشغف كبير تلك المسلسل وخاصة بعد تعرض فريد لحادث إطلاق النار فى الجزء السابق.

مسلسل طائر الرفراف قصة عشق

مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني الذي يتم عرضه على قناة mbc4 وذلك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، كما تعرض إعادة الحلقة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك مشاهدة المسلسل على المواقع الآتية أيضاً وهي:

يمكنك مشاهدة المسلسل ومتابعة جميع حلقاته مترجمة على موقع هلا سيما الذي سوف يقوم بعرض مسلسل طائر الرفراف.

كما يمكنك مشاهدة المسلسل من خلال منصة سيما لايت للمسلسلات التركية.

مشاهدة المسلسل مجاناّ عبر موقع شاهد مسلسلات مترجم وفريد.

متابعة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 39 مترجمة من خلال منصة لازورا.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

لقد تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بعرض هذا المسلسل الموسم الثاني على قناة STAR TV التركية، حيث تقوم بعرض الحلقات الجديدة من المسلسل كل يوم جمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت تركيا، لذلك يمكنك ضبط تردد القناة بالطريقة الآتية:

تردد قناة star tv التركية على القمر الصناعي النايل سات