برواتب تصل إلى 10000 جنيه وسكن للمغتربين.. لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية.. وظائف خالية في مجموعة عثمان 2023 في مصر للمؤهلات العليا برواتب مجزية “قدم الآن”

وظائف خالية مجموعة عثمان، نعلن لكم عن فرص عمل شاغرة في مصر اليوم، برواتب ومزايا مغرية، أعلنت مجموعة عثمان في مصر عن توافر عدد من الفرص الجديدة، وسنوفر لكم مزيدًا من التفاصيل، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

وظائف خالية في مجموعة عثمان 2023

نُقدِّمُ لكم عبر موقع “البديل في مصر” تفاصيل إعلان وظائف خالية في مصر للعام 2023، حيث تُعلَن مجموعة عُثمان عن العديد من الوظائف بمجموعة من الشروط والمميزات التالية:

الوظائف المطلوبة

أخصائي مبيعات.

رئيس فريق المبيعات.

أخصائي أول مبيعات.

الشروط العامة المطلوبة للتقديم

يمتلك تجربة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة سنوات.

حاصل على مؤهلات عليا.

إتقان اللغة الإنجليزية.

تمتلك الخبرة في مجال مبيعات منتجات الخرسانة ومواد البناء.

لا يزيد عمر المتقدمين عن 40 عاماً.

رابط التقديم

نرجو إرسال السيرة الذاتية بالبريد الإلكتروني المذكور التالي: [email protected]، وتضمين اسم الوظيفة في موضوع البريد، لكي تَحَصَّل على المزيد من الوظائف الشاغرة بشكل يومي، في هذا المقام، قدمنا لكم تفاصيل إعلان وظائف، ونتمنى التوفيق لجميع المتقدمين والباحثين عن عمل.

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