زيادة أسعار كروت الشحن حقيقة أم شائعة

خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن هناك زيادة في أسعار كروت الشحن في مختلف الشركات، مما أدي إلى استياء المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وبدء الجميع يتساءل عن حقيقة تلك الأخبار المنتشرة وهل الشركات تنوي زيادة أسعار كروت الشحن فعلًا أم أنها مجرد شائعات، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل حقيقة هذا الخبر في السطور التالية.

انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زيادة في أسعار كروت الشحن والشحن السريع بنسبة 15%وذلك في شركات الاتصالات الأربعة الموجودة حاليًا مما أثار غضب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، خاصةً أن تلك الفترة تشهد زيادة كبيرة جدًا في أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية.

لكن قال أحد المسؤولين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار كروت ما هو إلا مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة وحتي الآن لا توجد أي نية لتطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن.

كما أوضح أن الأسواق تحت إشراف ومراقبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتي لا يتم التلاعب بأسعار كروت الشحن، كما أن الجهاز يتبع شركات الاتصالات بشكل دوري حتي لا يحدث أي تجاوزات أو مخالفات، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة التي أجرت هذه المخالفة.

كما أن جميع شركات الاتصالات لا يمكن لها اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار كروت الشحن أو الخدمات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات القومي لتنظيم الاتصالات. ويجب على المواطنين عدم تصديق الأخبار المنتشرة والانسياق وراء تلك الشائعات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها كي لا تنتشر على نطاق واسع.