براتب 8000 ريال .. وظائف خالية في شركة كوكاكولا السعودية .. لجميع الجنسين.. مرتبات ولا في الاحلام

وظائف خالية، تُعلِنُ شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المشروبات عن توفُّر وظائف إدارية شاغرة لكلا الجنسين، وذلك لحمَلَةِ شهادة البكالوريوس وما فَوقها، للعمل في مدينة الرياض. تتضمَّن هذه الوظائف التفاصيل التالية:

وظائف خالية شركة كوكا كولا

نقدم لكم عبر موقع “البديل ” تفاصيل إعلان عن وظائف خالية في شركة كوكا كولا السعودية وفتح باب التقديم بالطريقة التالية.

الوظيفة المطلوبة

رئيس قسم التخزين الوطني وإدارة الخدمات اللوجستية

الشروط المطلوبة

درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية الصناعية أو إدارة سلسلة التوريد أو أي اختصاص ذو علاقة.

الحد الأدنى 8 سنوات من الخبرة.

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نعرض الآن لكم إعلان وظائف شركة كوكا كولا السعودية، ونتمنى التوفيق لجميع المتقدمين والباحثين عن عمل.

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