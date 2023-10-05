وظائف شاغرة..خطوات وشروط التقديم على مسابقة السكة الحديد 2023

يهتم كثيرا من الشباب خاصة القانطين في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بالبحث عن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف الشاغرة، المعلن عنها من قبل هيئة السكك الحديدية المصرية، وسوف نتابع معكم في مقالنا اليوم كل المتطلبات وشروط التقديم في المسابقة وكيفية التسجيل.

شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديدية

وضعت هيئة السكة الحديد المصرية عدد من الشروط يجب الإلتزام بها قبل التقديم وهي كالتالي.

أن يكون المتقدم في الوظيفة من محافظتي القاهرة والإسكندرية أو لديه إقامة بهما.

انتهاء المتقدم للوظيفة من الخدمة العسكرية سواء شهاده الخدمه أو ما يثبت الإعفاء منها.

الوظائف متاحه للرجال فقط.

أن يكون عمر المتقدم بين 21 عام و40 عام.

حصول المتقدم على مؤهل دراسي خاص بالسكك الحديدية.

طريقة التسجيل في مسابقة السكك الحديدية

تستطيع تقديم أوراقك في المسابقة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالآتي.

الذهاب إلى المقر الرسمي لشؤون الموظفين في هيئة السكة الحديد بالقاهرة أو الإسكندرية.

التوجه إلى الموظف المختص سحب نموذج التقديم.

تسجيل كل البيانات الشخصية الموجودة في النموذج ويجب الحرص على صحتها.

الأوراق والمستندات المطلوبة أثناء التقديم في وظائف السكة الحديد 2023

تم تحديد عدد من الوسائط الرسمية التي يجب تقديمها من قبل المتقدمين في هيئة السكك الحديدية سوف نعرضها فيما يلي.